Orgelluiken na vier maanden terug in Westerkerk

De enorme orgelluiken, met daarop de bijbelse figuren koning David en de koningin van Sheba geschilderd, waren uitgeleend aan het Rijksmuseum Twenthe, voor de eerste overzichtstentoonstelling van de zeventiende-eeuwse schilder Gerard De Lairesse.



Het terughangen van de luiken was een hele klus, net als het naar beneden halen vier maanden geleden.



"Het naar beneden takelen van de luiken was al een enorme operatie, dus het terughangen van deze kunstschatten was niet minder indrukwekkend," aldus kerkrentmeester Peter Snoeker. "Maar alles is goed gegaan en we zijn blij dat iedereen deze topstukken weer kan bewonderen op de plek waarvoor ze zijn bedoeld."



Snoeker is blij dat de luiken weer in de Westerkerk hangen. "Wij vonden het geweldig om onze orgelluiken uit te lenen aan het Rijksmuseum Twenthe voor deze unieke tentoonstelling. Maar we zijn blij dat ze weer zijn teruggekeerd naar de plek waar zij eeuwenlang te bewonderen zijn geweest. Het voelt bij wijze van spreken alsof onze 'verloren zoon en dochter' terugkeren."