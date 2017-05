Organisator Toppers doet 'alles om veiligheid te garanderen'

Samen met het stadion wordt gekeken naar noodzakelijke maatregelen na de aanslag bij een concertzaal in het Britse Manchester, maandagavond. Wat die maatregelen zijn, kon een woordvoerder dinsdag nog niet zeggen.



Concertorganisator Mojo bekijkt na de aanslag in Manchester of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij concerten in Nederland.



Sinds de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan nam Mojo al extra veiligheidsmaatregelen met uitgebreidere ingangscontroles. De extra kosten die dat met zich meebrengt, hebben geen invloed gehad op de prijzen van concertkaartjes.



Het bedrijf laat weten altijd nauw in contact te staan met gemeenten en concertzalen over de nodige maatregelen in en rondom concertzalen. De aanslag bij de Manchester Arena werd buiten de concertzaal gepleegd.