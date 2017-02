Organisatie Appelsap start petitie voor Piet Parra-beeld in Flevopark

Initiatiefnemers Wiecher Troost, Stichting Appelsap en Parra vinden dat er te weinig werk van jonge kunstenaars in het Amsterdamse straatbeeld te vinden is. Een beeld van Piet Parra moet een eerste stap in de goede richting zijn.



"Het wordt tijd dat we dit soort dingen in de openbare ruimte plaatsen, in plaats van een moeilijk galerietje in New York," zegt Troost, die sinds 2000 Appelsap Festival organiseert.