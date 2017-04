Oracle koopt Amsterdams bedrijf Wercker

Op de website van Wercker schrijft oprichter en topman Micha Hernández van Leuffen dat hij er naar uitziet om zich aan te sluiten bij 'pionier' Oracle.



De kantoren van Wercker staan in Amsterdam, Londen en San Francisco. In Amsterdam zit Wercker in de Jan Evertsenstraat. Hernández van Leuffen, die onder meer studeerde aan de VU, werkt tegenwoordig vanuit San Francisco.



Het bedrijf is in 2011 opgericht. Onder anderen de Amsterdamse fondsen Vitulum Ventures, Shamrock Ventures en Rockstart Accelerator investeerden in het verleden in het bedrijf.