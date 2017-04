Opstootje aan boord van KLM-vlucht naar Nigeria

Toen de marechaussee een man in handboeien het toestel inleidde, eisten andere inzittenden dat hij verwijderd zou worden.



Op filmpjes is te zien dat een groep mannen eist dat de man van boord gaat. Met telefoons in de hand wordt gedreigd filmpjes 'wereldwijd online te zetten'. Als een stewardess angstige kinderen wil weghalen, wordt dat tegengehouden.



Aanvankelijk wilde de bemanning niet aan de eis voldoen, maar toen meer reizigers met het opstootje gingen bemoeien, is de man alsnog van boord gehaald. Het toestel kon daarop met vertraging vertrekken.



Vertraging

Waarom de man werd uitgezet is niet bekend. Volgens Nigeriaanse media ging had de man niet de juiste documentatie. Bij een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee was het incident zondagmiddag niet bekend. KLM kan niet bevestigen wanneer het incident heeft plaatsgevonden. De vlucht naar Lagos vertrok zondagmiddag vrijwel op tijd. Zaterdag was wel sprake van vertraging bij vertrek.



De maatschappij zegt verplicht te zijn mee te werken aan uitzettingen. Eerder dit jaar kreeg de maatschappij kritiek omdat ze zou meewerken aan het toen enige tijd geldende verbod van de Amerikaanse overheid om reizigers uit zeven 'moslimlanden' te vervoeren. Ook in dat geval was de maatschappij verplicht zich aan de regels te houden.