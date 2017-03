Oplaadhaven rondvaartboten in Amstelkwartier is hard nodig

Eerder zou Schippers zijn E-harbour in het Oostelijk Havengebied vestigen, aan de Borneo­steiger. Na 250 brieven van omwonenden trok stadsdeel Oost het plan twee jaar geleden terug. Op aandringen van wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) zocht het stadsdeel daarop een alternatieve locatie in Oost.



Tegenwerking bestuurscommissies

Schippers is eigenlijk blij toe met zijn nieuwe plek. Wel tekent de verplaatsing voor hem de moeilijkheid ligplaatsen voor de passagiersvaart te vinden. Want hij zou graag meer havens met laadpalen vestigen, achter het Olympisch Stadion bijvoorbeeld. "Maar overal stuit ik op de tegenwerking van de bestuurscommissies."



De behoefte aan meer oplaadcapaciteit is groot, zegt Schippers. "We moeten nog open, maar we liggen nu al bijna vol." Daar komt bij dat hij ook graag de pleziervaart zou bedienen.



De passagiersvaart in de categorie tot veertien meter moet van de gemeente in 2020 uitstootvrij zijn. Nieuw is verder dat de combinatie van een ligplaats en een boot die geen luchtverontreiniging veroorzaakt rederijen sinds 1 februari de mogelijkheid geeft een vergunning aan te vragen, nu de gemeente dit deel van de rondvaartmarkt heeft vrijgegeven.



Tekort aan ligplaatsen

Volgens Schippers is er zelfs een tekort van 350 ligplaatsen. Volgens de gemeente overdrijft hij: in 2016 zijn er in jachthavens 128 nieuwe plekken gevonden voor de passagiersvaart, zegt een woordvoerder van wethouder Udo Kock (Water). Uitbreiding met nog eens 132 plekken is mogelijk.