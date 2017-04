Ook maandag drukte verwacht op Schiphol

"Voor zaterdag rekenden we op 190.000. Maandag gaan we over de 200.000," zegt een woordvoerster. Dat zijn aantallen die normaal gesproken in de zomer worden gehaald. "Dramatisch," zegt luchtvaartmaatschappij KLM. Tientallen mensen misten hun vlucht door de lange rijen.



Het was zaterdag, net als vrijdag, erg druk op Schiphol. Nederland viert de meivakantie en trekt erop uit. Zondag viel het enigzins mee met de drukte.



De KLM gaat ervan uit dat het maandag weer drukker wordt omdat er dan meer vluchten gaan. Schiphol adviseert de reiziger om goed te luisteren naar het advies van de luchtvaartmaatschappij. Zo adviseert KLM haar passagiers er drie uur tevoren te zijn, ook voor Europese vluchten.



Extra personeel

Een woordvoerster van de luchthaven: "We doen ons best en werken er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.'' Er is extra personeel ingezet, met name bij de bagagechecks. Reizigers klaagden volop op de sociale media.



Sinds de paasdrukte missen dagelijks gemiddeld zestig KLM-reizigers hun vlucht, uitsluitend door de lange rijen, meldt KLM.



KLM zegt zijn hart vast te houden voor de zomer. "De hele infrastructuur is er niet op berekend." Het aantal vluchtbewegingen in 2020 is overigens begrensd op 500.000 per jaar. KLM: "Daar gaan we in dit tempo dus snel naartoe.'' Schiphol heeft al gezegd zich daaraan te houden.



