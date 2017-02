'Ontvoerder Insiya gearresteerd'

Dat meldt de Telegraaf maandag.



Imran S. is de neef van de vader van Inisya, Shehzad Hemani, die achter de ontvoering zou zitten. De Indiase zakenman zou eind september meerdere mannen hebben ingehuurd om zijn dochter uit het huis van haar oma in Watergraafsmeer weg te halen.



Imran S. zou een van deze ontvoerders zijn geweest. Volgens de Telegraaf zag een touroperator hoe de neef dit weekend op het vliegveld van Teheran werd gearresteerd. De Amsterdamse politie zegt dit nog niet te kunnen bevestigen, maar ontkent het ook niet.



Vader

Met deze arrestatie zijn bijna alle ontvoerders van Insiya ingerekend. Eerder werden al twee anderen betrokkenen gearresteerd. Zij zitten nog steeds vast. Alleen haar vader loopt nog op vrije voeten. Samen met Insiya bevindt hij zich in India. Hier is hij relatief veilig omdat India geen bewoners van het land uitlevert.



Volgens de Telegraaf is de Amsterdamse politie druk met het uitzoeken waar Imran S. precies verblijft en hoe hij haar naar Nederland kan worden overgebracht.



Ook meldt de krant dat vorige week in Amerika ook iemand is aangehouden die betrokken was bij de voorbereiding van de ontvoering. Deze Daniel C. moet ook nog