Ontploffing in Noord veroorzaakt door explosief

Een groot gebied rondom het plein is afgezet. Zaterdagochtend constateerde het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief. Een politiewoordvoerder kon zaterdagochtend nog niet zeggen wat voor explosief het betrof. Ook wilde de politie niet zeggen of de bewoner een bekende van de politie is.



De explosie vond omstreeks 3:35 plaats in het voorportaal van een woning aan het Bezaanjachtplein, die vooral aan de voorkant beschadigd is. Er vielen geen gewonden en er was geen schade aan de omliggende woningen, waardoor omwonenden ook hun huis niet uit hoeven.



Zaterdagochtend was een groot gebied rondom het plein afgezet en terwijl het TEV onderzoek deed, in de loop van de ochtend werd het weer vrijgegeven.