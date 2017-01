Onmiddellijke schorsing Wakkie aangevraagd vanuit Spanje

Dat bevestigt Jan Driessen, woordvoerder van de Spaanse ondernemers. Aanleiding voor het schorsingsverzoek is een document waarin de Spaanse Fiod zou bevestigen dat Wakkie in Spanje wordt verdacht van het welbewust aansturen op een faillissement van een dochterbedrijf van Javier Perez.



Als verdachte van een misdrijf kan hij niet langer functioneren als interim-bestuurder, aldus de Spaanse tak van Zed+.



Haast

Het initiatief voor het hernieuwde schorsingsverzoek komt van Javier Perez, die in 2012 aan de basis stond van het Spaans-Russische Zed+. Perez heeft haast, omdat vrijdag een aandeelhoudersvergadering in Madrid op de agenda staat waar Wakkie hem wil laten afzetten als bestuurder. Wakkie denkt vervolgens de handen vrij te hebben om Zed+ te verkopen. Perez heeft eerdere pogingen daartoe getraineerd.



Wakkie werd eind 2014 door de Ondernemingskamer benoemd bij Zed+, teneinde de impasse tussen de Russische en Spaanse aandeelhouders te doorbreken. Beide kampen betichten elkaar van wanbeleid en corruptie en hielden het bedrijf in een verlammende greep.



Eerder op de dag zou Javier Perez bij de Spaanse corruptiebestrijders van het openbaar ministerie een document hebben gekregen dat zou bevestigen dat Wakkie verdachte is. Maar in het document dat Het Parool heeft wordt hij 'onderzocht' genoemd. Perez heeft de Spaanse justitie verteld dat er een plan zou bestaan om zijn bedrijf ver onder de kostprijs te verkopen.