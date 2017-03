Onderzoek naar explosie bij woning in de Bijlmer

De bewoners schrokken donderdagavond op van de harde explosie. De voordeur van de woning raakte flink beschadigd, de brievenbus werd uit de deur geschoten.



Het onderzoek van de recherche loopt nog. Het is nog niet bekend wie achter de explosie zit en of de explosie specifiek tegen het gezin in de woning was gericht. Ook is onbekend om wat voor explosief het gaat.



"Op dit moment kunnen we alleen bevestigen dat het om een explosie gaat die heftig genoeg is om de deur half uit de half zijn voegen te schieten," zegt een woordvoerder van de politie.