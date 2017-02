Onderzoek naar 'blackspot' waar meisje verongelukte

Het verkeersontwerp is klaar en de kruising zou deze zomer worden aangepast Woordvoerder Gemeente Amsterdam

Het is niet de eerste keer dat het grote kruispunt nader wordt bekeken. Op aanbeveling van de werkgroep werd er in 2006 een tramwaarschuwingsinstallatie geplaatst die een signaal afgeeft.



Daarmee worden mensen gewaarschuwd de trambaan niet over te steken wanneer er een tram aankomt. In 2011 is onderzoek gedaan naar plaatsing van verkeerslichten, maar daarvoor bleek er te weinig verkeer te passeren.



Overzichtelijkere situatie

Naar aanleiding van een ongeval tussen een auto en fietser in november 2015 waarbij de fietser ernstig letsel opliep, heeft de werkgroep een schouw uitgevoerd. Daar zijn aanbevelingen uit voortgekomen voor aanpassing van het kruispunt. Het ongeval vond plaats op het fietspad parallel aan de Burgemeester Roëllstraat.



Een van de aanbevelingen uit deze schouw is om de fietsoversteekplekken bij de Burgemeester van Leeuwenlaan geschikt te maken voor twee richtingen fietsverkeer. Hierdoor ontstaat volgens een woordvoerder van de gemeente 'een overzichtelijkere situatie voor alle verkeersdeelnemers'. "Het verkeersontwerp is klaar en de kruising zou deze zomer worden aangepast."



Politie-administratie

Verkeersdeskundigen van de gemeente en de politie hebben regelmatig overleg over allerlei knelpunten in de stad. Daarbij bespreken ze ook locaties waar kleinere ongevallen hebben plaatsgevonden. Zo nodig volgt op deze bijeenkomsten een schouw waarbij ze de situatie ter plekke gaan bekijken.



Een kruispunt wordt een blackspot genoemd wanneer er drie ongelukken per jaar plaatsvinden. Dit aantal geldt sinds 2011: daarvoor was

er sprake van een officiële blackspot bij zes ongevallen.



De manier waarop de politie ongevallen registreert, zorgt onder deskundigen nog steeds voor veel wrevel: tot voor kort kwamen kleinere ongevallen helemaal niet meer in politiecijfers terug. Volgens de deskundigen is die administratie nog verre van volledig.