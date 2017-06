Onderscheiding voor initiator Theater na de Dam

Van Manen ontving de penning, speciaal voor Amsterdammers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad, uit handen van locoburgemeester Abdeluheb Choho.



Theater

De Amsterdammer heeft zich vooral ingezet rondom het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité. Zo onderzocht hij in 2008 hoe de herdenking en viering op 4 en 5 mei in de stad gestalte moest krijgen.



Ook is mede op zijn initiatief 'Theater na de Dam' ontstaan. In 2008 voerde verschillende Amsterdamse theaters, na afloop van de Nationale Herdenking, voorstellingen op die te maken hadden met thema's uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels doen circa 80 theaters door het hele land mee en wordt een aantal voorstellingen uitgezonden door de publieke omroep.



Jongerenrechtbank

Ook zat Van Manen achter het opzetten van de Jongerenrechtbank in Amsterdam. Sinds het schooljaar 2015-2016 wordt op drie middelbare scholen in de stad geëxperimenteerd met een dergelijke rechtbank waarbij jongen zich over strafrechtelijke vraagstukken die betrekking hebben op leerlingen van hun eigen school.



Tot slot was de Amsterdammer recent ook nog betrokken bij de opening van brouwerij Poesiat & Kater in Oost. Zo bracht hij het biertje Van Volllenhoven Extra Stout weer terug op de markt.