Ondernemersvereniging biedt 1 miljoen voor de Stopera

Noorman: 'Hij ridiculiseert de toekomst van de centrale en de mensen die er werken. En dat neem ik de wethouder kwalijk. Duurzaamheid is People, Planet, Profit toch? Dat 'People' heeft hij blijkbaar niet helemaal tussen de oren. Onverantwoord. De toekomst van vele honderden mensen is afhankelijk van deze centrale. Die toekomst gooit hij zo letterlijk te grabbel.'



Personeel

Samen met het geld van de gemeente is het bedrag dat geboden wordt op de Hemwegcentrale inmiddels opgelopen tot vijf miljoen euro. Partijen als Vandebron, Triodos Bank, Stichting Doen en een bieder die liever anoniem blijft, hebben hierin het voortouw genomen.



Ook Tony's Chocolonely heeft interesse, daarnaast is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen. Nuon zei vorige week dat er geen sprake is van een verkoop aan deze partijen, FNV liet weten bezorgd te zijn over de toekomst van het personeel.



Lees ook: Met een paar miljoen krijg je een kolencentrale niet dicht