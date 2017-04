Ondernemer schenkt 16 hectare voor weidevogels

Het komt in deze omgeving niet vaak voor dat het begrip erfpacht met applaus wordt begroet, maar woensdag gebeurde het, in het dorpshuis van Uitdam, waar de Amsterdamse mecenas Ferdinand ter Heide 16 hectare polderland in erfpacht overdroeg aan Staatsbosbeheer.



De grond zal in elk geval de komende dertig jaar gebruikt worden als kraamkamer voor de weidevogels in het voorjaar.



De transactie was vorige week bij de notaris al formeel beklonken, maar woensdag was er nog een klein feestje op de plek zelf, met koffie en gebakjes met de beeltenis van een grutto.



In levenden lijve was de vogel even later te zien, tijdens een wandeling naar de 16 hectare weiland, dat er vanaf de dijk even buiten het dorp eigenlijk precies zo uitzag als het omringende polderland: groen, kaal en prachtig.



Drijfmestinjector

Voor Staatsbosbeheer is de terreinwinst evenwel van groot belang, vertelde provinciaal directeur Reina Tienkamp. "We hebben in Waterland ruim 600 hectare grond in eigendom. Deze 16 hectare landbouwgrond vormde tot nog toe een wig tussen twee grote stukken natuurgebied. Het is prachtig dat we nu een aaneengesloten gebied voor de weidevogels in de aanbieding hebben."