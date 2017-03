Ondanks extra toezicht weer een overval Van Woustraat

Het gebeurde rond 17.30 uur. Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt bij de overval.



De politie is op zoek naar een donkergetinte man. Hij is ongeveer 1.65 meter lang en droeg een zwarte jas en een spijkerbroek. Een opvallend kenmerk is de rode Dirktas die hij bij zich droeg tijdens de overval.



Extra toezicht

Het is de zoveelste overval in de straat in korte tijd. Maandag werd rond hetzelfde tijdstip de Intertoys in de Van Woustraat overvallen. Daarbij raakte niemand gewond, maar werd wel een geld bedrag buit gemaakt.



Door de vele incidenten was door het stadsdeel besloten extra toezicht in te zetten in de Van Woustraat. Sinds woensdagochtend loopt er extra handhaving in de straat en rijdt er extra politie in uniform en in burger rond.



Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel liet woensdagmiddag op Twitter weten dat er binnenkort overleg plaats zal vinden met het stadsdeel en de ondernemers in de straat over de overvallen.