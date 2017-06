Omwonenden boos om kap bomen Sloterpark

2000 Buurtbewoners bekeken de plekken die boomvrij worden gemaakt en kwamen op bijna 2000 bomen.

De bomen zouden volgens het stadsdeel zijn beoordeeld door Bomenwacht Nederland, maar dat is volgens Verbraaken onzin. "Ik heb het rapport opgevraagd. Een deel van de bomen is nooit geïnspecteerd. Zo gaat het steeds. Het stadsdeel beweert iets, maar als we dat zelf gaan onderzoeken, blijkt het toch anders te liggen."



Trekpleister

Volgens buurtbewoner Jacqueline Kalsbeek wil het stadsdeel van het Sloterpark een populaire trekpleister wil maken, met strakke paden en zicht op het water. "Daar is niets mis mee, maar waarom moet er een kaalslag plaatsvinden om meer mensen te lokken? We hebben iets dat gekoesterd moet worden. Het is nu echt een feest om hier te zijn, zeker voor Amsterdammers die van rust en natuur houden. En kinderen uit de buurt kunnen er eindeloos spelen, zonder dat ze steeds moeten oppassen voor het verkeer."



Omwonenden hadden tot deze week de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Woordvoerder Van Beek laat weten dat naar de ­reacties wordt gekeken voordat het stadsdeel een definitief besluit neemt over het Sloterbos.



