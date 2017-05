Omstreden pasfotohokjes in Stadsloketten toch weg

Geen personeel

Na ophef over de komst werd alsnog voor vier stadsloketten waar nog geen fotohokje stond een besloten aanbesteding uitgeschreven; de gemeente nodigde zelf kandidaten uit. Die aanbesteding zo opgesteld dat fotowinkeliers geen kans maakten: zo mocht er geen personeel met de pasfoto's gemoeid zijn.



De opdracht kwam vervolgens terecht bij apparatenleverancier Pasfotopoint. Maar die moest meteen al zijn fotohokje uit de Stopera weer weghalen nadat de oer-amsterdamse fotograaf Heno, al decennia met een fotowinkel aanwezig in het stadhuis, naar de rechter stapte. De plaatsing van het hokje was in strijd met het huurcontract dat Heno met de gemeente had.



Mislukte foto's

Maar ook in Noord, West en Zuid ging het mis: foto's bleken er zo vaak te mislukken dat Pasfotopoint alsnog permanent personeel bij de apparaten stationeerde, dat klanten adviseerde en foto's nabewerkte. "Er stonden door de drukte vaak twee man bij die automaat," zegt pasfotofotograaf Eric Groters



Dat werd aanvankelijk oogluikend toegestaan door de gemeente. "Dat is dienstverlening van de exploitant," liet verantwoordelijk wethouder Choho vorig jaar tegen Het Parool weten. En: "Er is sprake van concurrentie, niet van oneerlijke concurrentie."



Na weer nieuwe ophef en de dreiging van rechtszaken maande de gemeente Pasfotopoint alsnog de medewerkers te verwijderen. Omdat daardoor het aantal geslaagde foto's onder de 90 procent zou komen die met de gemeente was afgesproken zou het bedrijf dat hebben geweigerd.



Contractbreuk

Nu blijkt dat Pasfotopoint vorige maand al de wacht is aangezegd vanwege contractbreuk. De hokjes in Noord, West en Zuid zijn inmiddels buiten gebruik. Pasfotopoint wil niet op de affaire reageren.



"We merken het meteen," zegt een medewerker van fotowinkel Pasfoto Amsterdam in Noord, die tot voor kort dagelijks driehonderd euro pasfoto-omzet misliep. "De eigenaar van de winkel heeft me gevraagd weer te komen werken."



In Nieuw-West, Oost en Zuidoost staan de hokjes van concurrent Prontophot er nog wel - zonder bemanning. Wethouder Choho kondigt aan de plaatsing te heroverwegen nadat het contract in 2019 afloopt.



Rechtszaak

Amsterdam is daarmee nog niet af van de affaire. Eind juni dient in Rotterdam een rechtszaak van branchevereniging SNF tegen de gemeente Amsterdam over de pasfotohokjes. "De gemeente stelt dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie," zegt voorzitter Willem van Teeseling. "Wat is bevestigd door ACM. Wij hebben door TNO en SEO laten uitzoeken dat dat wel zo is."



Doordat nu in een deel van de stad wel en in een deel van de stad geen fotohokjes op gemeentegrond staan, kan er volgens hem sprake zijn van rechtsongelijkheid. "De gemeente beïnvloed nu de concurrentieverhoudingen in de Amsterdamse fotovakhandel. Bedrijven in stadsdelen zonder fotohokje worden bevoordeeld boven bedrijven elders. We gaan uitzoeken of dat juridisch is toegestaan."