OM vervolgt alsnog taxironselaars op Schiphol

Het OM is van plan hun zaken op te pikken na een uitspraak van de rechtbank in Haarlem vorige week, meldde het maandag.



De rechtbank bepaalde dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Schiphol, zoals die gold tot 30 januari 2017, verbindend is. Dat betekent dat de taxironselaars die buiten het Schipholgebouw reizigers benaderden - dus op het Jan Dellaertplein voor de terminal - strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.



Het aanbieden van taxi's binnen de terminals was altijd al verboden.



Torenhoge tarieven

Agressieve taxironselaars zorgden al lange tijd voor veel overlast op de luchthaven. Ze meenden dat het aanbieden van taxi's buiten het gebouw wel kon. Ze leidden argeloze reizigers naar een klaar staande taxi met chauffeur. Passagiers moesten bij aankomst op hun bestemming soms torenhoge tarieven betalen.



Drie ronselaars zijn als gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Haarlem inmiddels veroordeeld tot boetes van 300 tot 1200 euro, aldus het OM.



Sinds februari is een aangescherpte APV van kracht. Daarin is beter vastgelegd dat het aanbieden van taxidiensten binnen en buiten de Schipholterminal altijd is verboden, uitgezonderd de taxi's op de speciale taxistrook.



