OM: tot 8 jaar cel in zaak corrupte douaniers

Vier andere verdachten in deze zaak moeten volgens de officier van justitie ook de gevangenis in, variërend van achttien maanden tot acht jaar.



De 34-jarige Angelique van Z. uit Haarlem en Paul van de W. (50) uit Purmerend lieten zich volgens het OM omkopen om bepaalde pakketten met drugs ongecontroleerd door te laten. Ze zouden hebben gezorgd dat ze op afgesproken momenten samen stonden ingeroosterd bij een specifiek postbedrijf, waardoor onder meer in oktober 2015 ruim 8 kilo cocaïne - verstopt in 96 flessen olijfolie - het land in kon worden gesmokkeld.



Structurele corruptie

Het OM zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de drugssmokkel al jarenlang aan de gang was en meent dat er sprake is van een criminele organisatie. "Maar nog erger dan de invoer van cocaïne, is eigenlijk de structurele corruptie van de douaniers," aldus de officier.



"Mensen die eerder een belofte hebben afgelegd om naar eer en geweten te handelen als ambtenaar en dan toch zwichten voor het geld. Ik heb de vrees dat er meer van dit soort mensen op Schiphol rondlopen die het vak hebben gekozen om er grof aan te verdienen.''



Afsluiterapparatuur

De marechaussee had het gezelschap voor hun aanhouding al een tijd in de smiezen. Telefoons werden afgetapt en in de auto van Remon N. (46) uit Purmerend - een van de twee vermeende organisatoren - was afluisterapparatuur geplaatst. Zo wisten de autoriteiten wanneer het pakket via DHL naar Nederland zou komen.



De rechtbank op Schiphol heeft negen dagen uitgetrokken voor het proces.



