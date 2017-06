OM: 'Noffel' moet 'Buik' en 'Ex Tiba' zijn die Peter R. liet beschieten

Onze conclusie is dat alle bijnamen waaraan het cwx-emailadres is gekoppeld, naar Naoufal F. leiden Officier van justitie

'Buik' was de bijnaam waaronder meerdere uitvoerders van de aanslag het emailadres in hun versleutelde PGP-smartphones (Pretty Good Privacy) hadden staan. De vermoede schutter Atif M., die het intensiefst contact had met het emailadres, noemde F. al in 2001 en 2002 consequent 'Buikie' in 'vrij innige' brieven die bij F.'s moeder in beslag zijn genomen. Ook een andere crimineel van Marokkaanse origine noemde F. in zo'n brief al 'Buikie'. Ten overvloede: Naoufal F. is corpulent. De bijnaam Groot Hoofd komt ook langs. Net zoals Vieze.



Geweldsmisdrijf

Zowel F. zelf als verscheidene criminele contacten gebruikten weer een andere bijnaam: exi-tiba, exi, tiba of varianten daarop. Dat verwijst volgens de officier van justitie Brouwer naar F.'s verleden als tbs'er (ex-tbs).



Naoufal F. kreeg in 2004 tbs na een ernstig geweldsmisdrijf. In 2012 werd de tbs beëindigd - kort voordat F. volgens justitie weer geweldsmisdrijven ging plegen.



Nadat F. in april vorig jaar in Ierland was gearresteerd, mailden enkele van zijn contacten elkaar: 'tiba is gebost'. Een usb-stick waarop een vriendin foto's van F. bewaarde, kreeg exi als titel. De vriendin erkende dat Tiba haar koosnaampje voor F. was.



Toen Naoufal F. in de zomer van 2015 onder zijn vaste valse identiteit Omar G. in een hotel in Düsseldorf verbleef en contact had met personen die in verband worden gebracht met de liquidatie van crimineel Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam, bleek dat hij nog een PGP gebruikte met een mailadres beginnend met 'fbim'.



Andere criminelen sloegen het cwx-mailadres of het fbim-mailadres op onder Tito, Koning Tito of mattie Tito. Enkel 'T' komt ook voor.



Dancefeest

Surailie I., die vast zit voor het doodschieten van crimineel Souhail Laachir tijdens dancefeest Waterfront in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum, had het mailadres onder 'T (Exi Tiba)' en 'T (Tiba' opgeslagen.



"Onze conclusie is dat alle bijnamen waaraan het cwx-emailadres is gekoppeld, naar Naoufal F. leiden," zei officier van justitie Brouwer. In de tirade waarmee de in Atif M.'s PGP opgeslagen 'Buik' de uitvoerders na de mislukte aanslag ter verantwoording roept, schrijft hij dat hij zweert op 'mijn lieve moeder, zusje en me dochter' dat hij de waarheid wil weten. Naouaf F. heeft één zus van dezelfde moeder en (dan net) één dochtertje.



Zelf hield de in een wit poloshirt gehulde F. zijn mond op zijn eerste zitting sinds zijn overlevering naar Nederland, eind februari.



Onrechtmatig

Zijn advocaat Inez Weski vindt dat het Openbaar Ministerie op valse, onrechtmatige gronden vist in de enorme hoeveelheid data die zijn opgediept uit een door Nederlandse criminelen gebruikte computerserver die in Canada in beslag is genomen. Zij vindt dat die gegevens onrechtmatig worden gebruikt in 'een fishing expedition'. Bovendien wil ze kunnen controleren hoe justitie aan de gegevens komt.



Ze wil zelf in de data kunnen zoeken met dezelfde software als het Nederlands Forensisch Instituut voor justitie heeft ontwikkeld. "De rechtbank dreigt te worden meegezogen op de golven van conclusies."



Helikopter

Dat media én justitie haar cliënt als 'staatsvijand nummer één' behandelen, en dat F. in een helikopter naar de extra zwaar beveiligde rechtszaal op Schiphol was gebracht, maakt dat hij voor de buitenwacht al is veroordeeld.



De rechtbank toonde zich gevoelig voor het argument dat de verdediging de zoekmethode moet kunnen controleren. In de loop van woensdagavond beslist de rechtbank of F. in de cel moet blijven.



