OM eist in hoger beroep 6 jaar tegen Danny K.

De advocaat-generaal meent dat in het omvangrijke Andesproces bewezen is dat K. elf strafbare feiten pleegde. Zo zou hij voor ruim 5 miljoen euro crimineel verdiend geld hebben witgewassen, vooral via een aantal (ex)vriendinnen, die celstraffen tussen de 9 en 24 maanden hoorden eisen.



De rechtbank veroordeelde K. in maart 2015 tot vierenhalf jaar cel in de zaak. Zowel K. als het OM gingen tegen die straf in beroep. K.'s compagnon, voormalig freefighter Dick Vrij, accepteerde zijn straf van drie jaar cel.



Geweld

De politie had de kring van verdachten rondom K. gedurende lange tijd afgeluisterd. In de gevoerde telefoongesprekken en het overleg in auto's met afluisterapparatuur ziet justitie bewijs dat K. samen met Dick Vrij en anderen een organisatie heeft gevormd die gericht was op bedreiging en afpersing, ook in het criminele milieu. Wie schulden niet betaalde, kreeg Vrij op bezoek, zo meent justitie.