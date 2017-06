Olifant Yindee kopje onder bij eerste zwempartij in Artis

Dat gebeurde halverwege de middag, een paar uur nadat Yindee, halfzusje Sanuk en moeder Thong Tai hun nieuwe verblijf voor het eerst mochten verkennen.



Artis-directeur Haig Balian had tijdens de opening voor de pers al geprobeerd de olifanten het water in te lokken door appels te gooien, maar daar gingen ze niet op in. Op een rustiger moment, toen de pers inmiddels huiswaarts was gekeerd, dook Yindee alsnog het water in.



In het oude verblijf was ook een bad, maar daarin raakten de olifanten de grond. Het water in het nieuwe verblijf is diep genoeg om echt te kunnen zwemmen. Yindee nam het er flink van: ze ging helemaal kopje onder. Alleen de slurf bleef boven water, die gebruikt ze als snorkel.



Bij het ontwerp van het nieuwe verblijf is goed nagedacht over het water. Er zijn waterkannonnen toegevoegd om het zwemmen te stimuleren en onder water zijn er luchtbellen en -stralen om de dynamiek van stromend ­water na te bootsen.



Bezoekers kunnen via een verdiepte brug op ooghoogte naar de badende olifanten kijken.



