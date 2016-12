Oliebollenbakker uit De Pijp geroerd door alle steun

Onbegrijpelijk

Kroeze snapt niks van het cijfer. In 2000 was hij nog kampioen op dezelfde lijst. "Onbegrijpelijk. Volgens het panel zijn ze te luchtig en zit er te veel kaneel in, maar dat klopt helemaal niet. Er zit maar een klein snufje kaneel in."



Hij demonstreert met een mesje hoe je kan zien of een oliebol goed is. "Kijk, hij is niet te vet en er blijft niks aan kleven. Die techniek heb ik van mijn moeder geleerd."