NS opent gerenoveerd deel Centraal Station

Tegelijkertijd worden twee nieuwe trappen vanuit de centrale hal naar de horeca op het eerste perron in gebruik genomen.



Bezoekers kunnen daardoor straks bij het sluiten van de poortjes de verblijfshoreca bereiken, zonder dat ze eerst moeten inchecken met een ov-chipkaart. De poortjes sluiten later dit jaar.



Een deel van de renovatie is gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland met een bedrag van 450.000 euro.



Volgens een NS-woordvoerder is er alles aan gedaan om de oude wachtkamer en de corridors (doorgangen) in de originele staat uit 1880 terug te brengen.



Die was door de jaren heen om functionele redenen aangepast. Zo waren er schilderingen weggewerkt; die zijn weer aangebracht.



