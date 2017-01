NS neemt maatregelen vanwege winterweer

Zo rijden er in de nacht van vrijdag op zaterdag lege treinen over het spoor.



Met deze zogeheten ijzelritten kan worden voorkomen dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleidingen. Verder staat de de winterwegsleepdienst paraat, zegt NS.



Wanneer een trein onverhoopt strandt door winterse omstandigheden, dan komt er hulp van twee extra diesellocomotieven die vanuit strategische plaatsen kunnen uitrijden om gestrande treinen weg te slepen.



Anti-icing installaties

Ook worden treinen behandeld in anti-icing installaties. De onderkant van de treinstellen worden met glycol behandeld zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. "Zo voorkomen wij dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen of de leidingen onder de trein beschadigen," aldus NS.



NS en ProRail hebben op basis van de huidige weersverwachtingen besloten om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.



Code oranje

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor het hele land.



Het weerinstituut en Rijkswaterstaat waarschuwen dat er is grote kans is op gladheid door sneeuw en/of ijzel. Mensen die niet per se weg hoeven, worden geadviseerd dat ook niet te doen.