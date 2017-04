Noord wil niet in de schaduw van hoogbouw Sluisbuurt

'De schaduwwerking voor Noord moet door de bouwhoogte tot een minimum beperkt blijven,' aldus het bestuur in een brief aan het college over de beoogde nieuwbouwwijk op het Zeeburgereiland.



'Voor de Sluisbuurt past een bouwhoogte waarbij de dijkwoningen in het beschermd dorpsgezicht Schellingwoude in de winter niet in de schaduw komen te liggen. Hiertoe dient een gedegen onderzoek naar de schaduwwerking te worden uitgevoerd.'



Het bestuur waarschuwt ook voor de effecten die de hoogbouw in de Sluisbuurt zal hebben op de bereikbaarheid van het stadsdeel. 'Het algemeen bestuur vraagt aandacht voor de mogelijke consequenties van deze toename aan verkeersbewegingen voor Noord.'



Noord heeft geen invloed op de plannen en is niet om input gevraagd, maar het algemeen bestuur van het stadsdeel geeft aan desondanks advies te willen geven.



Dichtheid

Door de grote vraag naar woonruimte in Amsterdam werd de ambitie voor het aantal woningen in de Sluisbuurt vorig jaar opgeschroefd van 3000 naar 5500 woningen. Door hoogbouw zou deze dichtheid bereikt worden, terwijl ­tegelijkertijd een 'metropolitaan woonmilieu' en een 'indrukwekkende skyline' ontstaat.



De hoogbouw in de Sluisbuurt is sinds de plannen zijn bekendgemaakt al omstreden en tegenstanders zien veel nadelen. De torens zullen in grote delen van de stad te zien zijn. Vooral voor de grachtengordel - Unesco-werelderfgoed - en landelijk Noord is dat problematisch.



Weinig ervaring

Hoogbouw is daarnaast inefficiënt en duur, zowel de bouw als het onderhoud. Het zal dus lastig zijn betaalbare woningen te creëren.



Bovendien zou het plan in strijd zijn met eerder uitgestippeld beleid van de gemeente, vijf jaar geleden na veel discussie vastgelegd in een hoogbouwvisie en een structuurvisie. Daarbij heeft Amsterdam weinig ervaring met hoogbouw; het kan ook verkeerd uitpakken en het resultaat zal dan pijnlijk zichtbaar zijn.



Het zijn bezwaren die allemaal in de meer dan 300 ingediende zienswijzen staan over de kwestie.



Lees ook: 'Hoogbouw zorgt voor betere kansen voor duurzaamheid' en Bouwt Amsterdam liever de lucht in, ook als het niet nodig is?