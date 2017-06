Noord, wat ben je toch een sexy motherfucker

We kunnen ons niet afvragen wat thuis is zonder ons af te vragen wat baarmoeder is

Vanaf de pont fiets ik naar de Van der Pekstraat, de rode loper van Noord. Voor de toeristen: de Van der Pekstraat is achter de A'DAM Toren (ja, daarachter bestaat leven!).



Daar geef ik Roos mijn vieze ondergoed om te wassen, koop ik leesvoer bij boekhandel Over het Water en laat ik mijn band plakken bij Rahtour. Daarna eet ik bij het Marokkaanse restaurant Royal Med en fiets via de Hagedoornweg naar de Meeuwenlaan. De Vogelbuurt, daar woonde het eerste meisje op wie ik verliefd werd. Zo'n geile pijpslet, die zocht ik allang, hoor ik THC rappen in mijn hoofd.



Begin te komen

Ik lach mezelf uit en fiets door, naar de Waddenweg (tokkiebuurt nummer 1) en haal daar voor mijn vader de lekkerste vis van Amsterdam bij Al Hoceima. Die geef ik af op het winkelcentrum Boven 't Y a.k.a. Grote en loop met mijn vader een willekeurige route waarbij ik oude bekenden tegenkom die tegen mij opscheppen over Ajax alsof ze er zelf ­spelen.



Mijn broertje vraagt of we even langs Puntje gaan. Het rondje winkelcentrum Grote is pas compleet als er patat is gehaald bij snackbar Puntje. De eigenaar, Uzi, is een Egyptische meneer van in de vijftig die zijn lekkerste saus naar zichzelf vernoemde. Uzi is de buurtvader. Hij weet meer van de jongens in de buurt dan de ouders en de politie bij elkaar.



Vanaf Uzi's snackbar steek ik over en koop een boeketje rozen bij de bloemist. De rozen geef ik aan het meisje dat ze aan mij verkocht, omdat ik vroeger verkering met haar wilde, maar het nooit durfde te vragen. Als ze mij vragend aankijkt, word ik rood en loop ik weg.



Ik ga langs het witte monument mijn oude wijk het Plan van Gool binnen en begin spontaan te basketballen en te voetballen met jongens en meisjes die ik ken. Of niet. Vroeg of laat kom ik toch weer een oude bekende tegen en praten we over voetbal. Of hiphop. Of meisjes. Of we zeggen niks en er worden uren onophoudelijk jointjes gedraaid en gerookt.



Aan alle nieuwe, trotse bewoners van Noord zeg ik: welkom. En als je er nog nooit bent geweest: begin te komen.



Navelstreng

Ik ben geboren in Afghanistan, ik ben opgegroeid in Nederland, maar ik ben thuis in Amsterdam-Noord. En toch zijn er weinig begrippen die ik abstracter vind dan 'thuis'. Het begrip fascineert me. Het is een groot thema geworden in mijn leven en werk. Ik zou het niet kunnen duiden.



Mijn goede vriend, oud-Denker des Vaderlands en mede-Noorderling René Gude, rest in peace, verklaarde 'thuis' ooit als volgt: 'Vanaf het moment dat de dokter, of je vader, de navelstreng doorknipt en jou en je moeder voorgoed van elkaar scheidt, word je dak- en thuisloos.



Vanaf dat moment móet je de rest van je leven wijden aan het zoeken en creëren van een omgeving die jou het dichtste bij het gevoel brengt dat je had in je moeders baarmoeder. We kunnen ons niet afvragen wat thuis is zonder ons af te vragen wat baarmoeder is. Dat, beste jongen, dat is thuis. Vind jouw eigen baarmoeder.'



Noord is mijn baarmoeder. En zo'n geile pijpslet, die zocht ik allang.



