Noodopvang na halfjaar tegen de vlakte: 'Kapitaalvernietiging'

Nauwelijks gebruikte bedden, sanitair en meubels worden eruit gerukt

Krap een half jaar oud zijn de stapelbedden, maar kennelijk toch al rijp voor de schroothoop. Om hoeveel bedden het precies gaat, is niet meer te achterhalen, lijkt het. Wel werd in december 2015, toen de eerste vluchtelingen hun intrek namen in het gebouw bij de Marnixstraat, bekend gemaakt dat er ruimte zou zijn voor vierhonderd vluchtelingen.



Het was het Leger des Heils dat verantwoordelijk was voor deze noodopvang en ook voor inrichting van de ruimte. Een woordvoerder zegt dat er bedden zijn aangeschaft, maar om hoeveel het gaat is voor haar niet meer te achterhalen. "Na verloop van tijd werd de locatie overgenomen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het interieur en de bedden zijn toen ook overgedragen."



Hoge eisen

Het COA weet ook niet meer precies hoe het zit. Een woordvoerder zegt dat goed gekeken moet zijn naar de stapelbedden. "U spreekt over nieuwe bedden, wij over gebruikte. We stellen hoge eisen, als iets niet meer goed is, gaat het weg, Wat wel goed is, gaat naar onze opslag."