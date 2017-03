Noks Nauta krijgt lintje voor inzet voor hoogbegaafden

Ze krijgt het lintje vanwege haar inzet voor hoogbegaafde volwassenen en hoe zij het beste kunnen worden ingezet in de maatschappij. Nauta was in 2000 een van de eersten die dit onderwerp op de kaart zette. Tot dan toe was er vooral aandacht voor hoogbegaafde kinderen. De psycholoog en bedrijfsarts ontdekte zelf pas op 52-jarige leeftijd dat ze hoogbegaafd is.



De in Amsterdam geboren Nauta richtte in 2010 een speciaal instituut in voor dit onderwerp: het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. In haar onderzoeken voor dit instituut werkte ze samen met tientallen (internationale) experts op dit gebied. Ook organiseert ze speciale avonden voor hoogbegaafden.



Nauta kreeg de onderscheiding tijdens het symposium '15 jaar hoogbegaafden aan het werk' in het Regardz Planetarium in Zuidoost.