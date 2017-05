Nog steeds overlast vanwege brand Havengebied

In verband met de rook is maandagochtend de Nieuwe Hemweg afgesloten, meldt de politie.



Eerder op de ochtend kon de pont tussen de Hemkade en de Nieuwe Hemweg enkele uren niet varen. Pas nadat de wind was gedraaid kon rond 07.45 uur de dienstregeling worden hervat.



De brand ontstond zaterdagavond bij het afvalverwerkingsbedrijf Icova en zorgt sindsdien voor rookoverlast in de stad. Doordat de wind zondagavond draaide verspreidde de brandlucht zich over de hele stad.



De brandweer begon zondagavond met inrukken, maar heeft een aantal bluskanonnen en handstralen laten staan. De verdere afwikkeling van het incident is nu voor Icova zelf, meldde de brandweer zondagavond.



Het is nog onduidelijk wanneer de overlast voorbij is.



