Nog eens 1,5 miljoen nodig voor renovatie IJtunnel

Dat geeft hij woensdagochtend te kennen in een voordracht aan de gemeenteraad.



Litjens zegt extra financiële middelen nodig te hebben, onder andere omdat er meer geld is uitgegeven voor de aanvraag van een vergunning en het onderzoek naar de veiligheid van de tunnel.



Het is de zoveelste tegenvaller in het renovatieproject. De tunnel had in eerste instantie begin 2013 klaar moeten zijn, maar in 2015 werd bekend dat het project nog in elk geval drie jaar zou duren en ruim 5 miljoen euro duurder uit zou vallen.