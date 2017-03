Nóg een fietskoeriersdienst in Amsterdam

Per dag worden in Amsterdam ongeveer 40.000 postpakketten bezorgd. Meestal met bestelbussen, maar het laatste jaar zijn daar steeds meer fietsbezorgers bijgekomen. Just Cargo, dat vorig jaar een autokoeriersdienst in het leven riep, komt met zijn fietskoeriers in het rijtje te staan van bedrijven als Deliveroo, Foodora, UberEats, Thuisbezorgd.nl en TringTring.



Op het eerste oog lijkt het een verbetering. Just Cargo start in Amsterdam een pilot met fietsen zodat de auto vaker aan de kant kan blijven staan -milieutechnisch een verbetering.



1500 bezorgers

Het probleem zit 'm in de hoeveelheid fietsers en het gedrag van de koeriers op de weg. TringTring, de oudste fietsbezorgdienst van Amsterdam, begon in de zomer van 2015.



Een jaar later telde de drie grootste bezorgdiensten - TringTring, Deliveroo en Foodora - al bijna 1500 bezorgers. En toen moest Thuisbezorgd.nl nog beginnen met het bezorgen op de fiets en bestond UberEats nog niet.