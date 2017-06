No Surrender-lid opgepakt in vliegtuig op Schiphol

De man, afkomstig uit Hulst, wordt verdacht van het mishandelen en ontvoeren van een 36-jarige Bredanaar bij de Ikea in Breda. Vorige week was deze zaak in Opsporing Verzocht.



De verdachte zat op dinsdagochtend 20 juni in een vliegtuig dat zou vertrekken naar Curaçao. aldus de politie. Hij is ter plekke aangehouden en afgevoerd naar een politiebureau. Ook wordt nog gezocht naar twee andere mannen die bij deze zaak betrokken zijn.



Een 26-jarige Hagenaar, lid van No Surrender, gaf zich eerder al telefonisch aan bij de politie. Hij had zich zelf als een van de 'daders' herkend in Opsporing Verzocht. Hij heeft zich bij de recherche in Breda gemeld en is met toestemming van de officier van justitie aangehouden en vastgezet. Deze verdachte zit inmiddels in bewaring.