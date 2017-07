Nieuwezijds Voorburgwal wordt eenrichtingsweg

404 Op werkdagen passeren overdag nu nog gemiddeld 404 auto’s per uur de Nieuwezijds.

In de huidige situatie passeren op werkdagen overdag gemiddeld 404 auto's per uur de Nieuwezijds. Door de rijrichting noordwaarts eruit te halen alleen al vallen er 200 auto's weg. Het autoverkeer neemt nog meer af doordat het aanrijden via de Raadhuisstraat onmogelijk wordt gemaakt.



Het wordt steeds moeilijker voor auto's om dóór de stad te rijden in plaats van eromheen.



Door de maatregelen op het Muntplein, waar onder meer de kop van de Vijzelstraat eerder dit jaar is afgesloten, en de 'knip' die wordt gemaakt op de Prins Hendrikkade voor het Centraal Station, ­moeten automobilisten zich in onmogelijke bochten wringen om door middel van sluipwegen toch door de stad van oost naar west of andersom te rijden.



Cameracontrole

Ook onderzoekt de stad de mogelijkheid de maatregelen te controleren met camera's, waarbij vergunninghouders uit de binnenstad en in de westelijke grachtengordel een ontheffing krijgen.



De werkzaamheden aan de Nieuwezijds Voorburgwal moeten worden uitgevoerd in het voorjaar van 2018.