Nieuwe veerverbinding tussen Amsterdam en IJmuiden

Dat heeft voorzitter Ton van der Scheer van de Ondernemersvereniging IJmond zondag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij sprak daarin van een volledig elektrisch veer dat toeristen in een half uur van Velsen naar Amsterdam brengt.



Daarop is ruimte voor veertig passagiers en twintig fietsen, zo is het plan. Uiteindelijk zijn er straks wellicht vier schepen tegelijk in de vaart, maar de veerdienst begint eerst maar eens met één schip - mogelijk al deze zomer. "Het plan is zo goed als klaar," zegt Van der Scheer in een toelichting.



Zeven stops

Gedacht wordt aan zo'n zeven stops op de route van Amsterdam naar IJmuiden, via onder meer Beverwijk en Zaandam. Als er evenementen zijn in Spaarnwoude is een extra tussenstop goed mogelijk. En toch, belooft Van der Scheer, gaat het veer in een half uur door het hele Noordzeekanaal.



Eind 2013 ging de draagvleugelboot - ook wel: Fast Flying Ferry - voor het laatst van Amsterdam naar Velsen. Nadat de topsnelheid om veiligheidsredenen was begrensd van 65 tot vijftig kilometer per uur, was de ferry veertig minuten onderweg. Toen ging het veer niet meer elk uur op en neer en nam het aantal passagiers drastisch af, waarna de provincie Noord-Holland afzag van de mogelijkheid extra subsidie te steken in deze openbaar vervoerverbinding.