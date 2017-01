Nieuwe rijken kopen Amsterdam-Zuid op

Het Amsterdamse vastgoedbedrijf gaat na het vertrek van de loterij in 2018 'eenlaags koop­appartementen', en 'familiehuizen' voor gefortuneerde gezinnen in de panden bouwen.



Over prijzen wil Tuzgöl het niet hebben, maar de 18,75 miljoen euro die momenteel voor een naastgelegen villacomplex met 25 kamers wordt gevraagd, is een goede indicatie.



Kopers - veelal ondernemers, expats en rijkelui - melden zich vanzelf. "Amsterdam trekt graag internationale bedrijven, maar heeft nauwelijks plek om het topmanagement daarvan te huisvesten."



Daarnaast is er vraag van rijke families uit binnen- en buitenland en jonge rijken die op meerdere plekken in de wereld eigen huizen willen hebben.



Diamantslijperij

Zuider Vastgoed, dat eerder onder meer de Valeriuskliniek en een voormalig stadsdeelkantoor in Zuid tot luxeappartementen verbouwde en de kantoorpanden van uitgever WPG aan het Singel en de Herengracht als luxewoningen verkocht, is momenteel bezig de diamantslijperij van Asscher in de Tolstraat om te bouwen tot twaalf appartementen van 200 vierkante meter.



Tuzgöl is lang niet de enige die zich over de woonwensen van rijkelui ontfermt. Vorig jaar meldde de makelaarstak van Christie's zich in de stad voor huizen van boven het miljoen.



Het Amsterdamse Aurelio - waar voormalige stadsdeelvoorzitter Els Iping werkt - is vooral in de binnenstad en de Jordaan actief.



Het bedrijf heeft net een ander uitgevers­kantoor, dat van Weekbladpers aan de Raamgracht, verbouwd tot miljonairscomplex met zes lofts van circa 300 vierkante meter, nadat buurtverzet de komst van een vestiging van 'rijkeluisclubhuis' Soho House had getorpedeerd.