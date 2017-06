Niet Amsterdam maar Utrecht tweede fietsstad ter wereld

Dat maakte bureau Copenhagenize woensdagmiddag bekend, tijdens internationale fietscongres Velocity, dat dit jaar plaatsvindt in Arnhem en Nijmegen.



Copenhagenize maakt sinds 2011 elke twee jaar een index van de steden waar fietsen het fijnst is. De index komt tot stand door de fietsvriendelijkheid in 136 grote steden te meten aan de hand van veertien indicatoren. Ze kijken onder andere naar het fietsbeleid, de faciliteiten en de infrastructuur. De top twintig bestaat uit steden uit tien landen over drie continenten.



Waar Amsterdam na de metingen in 2011 en 2013 nog op de eerste plek stond, gaat het bergafwaarts. In 2015 stond Amsterdam op een tweede plaats, maar inmiddels heeft Utrecht die plek ingenomen en moeten de Amsterdammers het doen met de laatste positie in de top drie.



Bezorgd om scooters

Amsterdam is nog steeds een fantastische stad om te fietsen, zegt de jury, maar blijft qua investeringen en innovatie achter in vergelijking met Kopenhagen en Utrecht. De shared space achter Centraal Station en de passage onder het Rijksmuseum worden wel geroemd.



De jury van de fietsindex zegt bezorgd te zijn over de opkomst van de scooter: 'Er komen er steeds meer bij, en de veiligheid op de fietspaden - en het gevoel van veiligheid bij de inwoners - neemt af. De stad lijkt machteloos in de strijd het tij te keren.'



'Er is slechts één Amsterdam, en dat zal ook altijd zo blijven,' staat er verder te lezen in het juryrapport. Maar als de stad ook qua fietsvriendelijkheid tot de top wil blijven behoren, zal er misschien eens naar Utrecht gekeken moeten worden voor inspiratie.



