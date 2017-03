Nederland wil dat India vader van peuter Insiya uitlevert

Ook wil het OM twee andere verdachten in VS en Irak horen. Dat bleek woensdagochtend tijdens een pro formazitting in de ontvoeringszaak.



India heeft het rechtsverzoek over vader Shehzad Hemani in behandeling. Het OM wacht nog op een reactie van het uitleveringsverzoek.



Operatie Barney

Alleen Robert B. (48) is woensdag aanwezig in de rechtszaal. Hij wordt er samen met de 59-jarige Erik S. van verdacht door Shehzad Hemani, een succesvolle zakenman in India, te zijn ingehuurd om hem te helpen met de ontvoering van zijn dochter. In totaal zijn er acht verdachten.



Vorige week bleek dat de ontvoering van de peuter mogelijk acht maanden is voorbereid. Op een computer is een blauwdruk voor de 'gezinshereniging' gevonden: Operatie Barney.



De Amsterdamse moeder van het meisje, Nadia Rashid (35), vertelde afgelopen zaterdag in Het Parool over hoe moeilijk het voor haar is. "Ik moet sterk zijn. Voor mijn dochter."



