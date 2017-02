NBM wil eeuwenoude drogisterij weg hebben

Een uitspraak van de kantonrechter heeft de broers in het gelijk gesteld, maar de NBM is in hoger beroep gegaan.



Volgens de NBM werd de huur opgezegd nadat de vorige eigenaar, de vorige maand overleden Theo Oldenboom - oom van Rik en Arne Oldenboom - dat ook al had gedaan, omdat de huur laag was.



Familievete

Advocaat Midas Lagerweij van Boekel laat namens NBM weten dat er sprake was van een lang geschil tussen Theo Oldenboom en de eigenaren van de drogisterij. De NBM benadrukt ongewild terecht te zijn gekomen in een familievete.



Rik Oldenboom laat weten dat hij gewoon met zijn oom sprak en dat de reactie van NBM onbegrijpelijk is.



De NBM stelt verder dat Jacob Hooy toch een half jaar de zaak uit moet vanwege funderingsherstel. Rik Oldenboom stelt echter dat daarvoor het vertrek van de winkel aantoonbaar niet nodig.



Intussen zou de NBM over een oplossing willen praten, maar dat slaat Oldenboom af, omdat NBM zelf naar de rechter is gegaan. De rechter stuurde eerder aan op bemiddeling, maar dat wees de NBM aanvankelijk af.



De Oldenbooms zijn ook nog eigenaar van het pand op nummer 10, eveneens een rijksmonument, dat verbonden is met het pand op nummer 12.



