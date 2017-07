Natste julidag in zeventien jaar

Bij in ieder geval achttien KNMI-meetstations viel minstens 20 millimeter regen. Sinds het aantal meetstations op het huidige aantal staat, is het niet eerder voorgekomen dat in de maand juli op zo veel locaties zo veel neerslag viel, zo meldt Weerplaza.



Op sommige plekken werd meer dan zeventig millimeter neerslag geregistreerd, een gebruikelijke hoeveelheid voor een hele maand. Het natst is het volgens Weerplaza woensdag in een strook van grofweg Hoek van Holland tot Nijmegen.



Weerplaza benadrukt dat het niet terecht is te spreken van een record, omdat het aantal meetstations niet altijd gelijk was. Het aantal automatische weerstations met regenmeter is sinds 1999 op het huidige niveau. Sinds dat moment werd nog niet eerder op achttien plaatsen meer dan twintig millimeter gemeten.