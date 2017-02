Nacht van de Vluchteling voor het eerst in Amsterdam

Om stipt middernacht gaan de sponsorlopers van start bij de Westergasfabriek. Daarna trekt de groep over het IJ en gaat via Amsterdam-Noord richting Broek in Waterland en Durgerdam. In de ochtend eindigt de tocht weer in Amsterdam.



Het is de eerste keer dat Amsterdam meedoet aan de Nacht van de Vluchteling. Bij eerdere edities startten duizenden lopers vanuit Nijmegen en Rotterdam. Ook deze steden doen dit jaar weer mee.



Naast de lange tocht van 40 kilometer zijn er ook kortere routes van 10 en 20 kilometer. Deze twee avondlopen beginnen ook wat eerder, om 18.00 uur.



Sinds het eerste jaar van de Nacht van de Vluchteling in 2010 hebben deelnemers bijna 2,8 miljoen euro opgehaald.