'Niet belangrijk naar welke school mijn vriendjes gaan'

© Eva Plevier Barend Biekman (12), West.

Schooladvies: havo.

Houdt van basketballen en geschiedenis. Wil later iets doen met geschiedenis en maatschappijleer.

Het is niet belangrijk voor me naar welke school mijn klasgenoten of vriendjes gaan. Mijn klasgenoten vinden het Spinoza20first bijvoorbeeld geen leuke school, maar ik wel.



Je kunt er een extra taal kiezen, zoals Chinees. Het is echt nog een kleine school, er is zelfs nog geen kantine.



Het is soms zo druk op een open dag dat je niet echt een indruk kan krijgen hoe het er echt is.



Maar er lopen wel kinderen rond aan wie je vragen kan stellen. En ik kijk altijd in de leerboeken die er liggen. Of ik de sommen bijvoorbeeld al snap.



Een keuze maken gaat wel lukken. Op onze school komen ook ex-leerlingen langs die vertellen hoe het op hun middelbare school is. En ik zit op basketbal met kinderen tot en met 14 jaar, die zitten al in de tweede en vertellen ook over hun school.



De scholen die nu hoog op mijn lijst staan zijn Spinoza20first, het Cartesius Lyceum en het Sint Nicolaaslyceum."