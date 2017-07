Mustafa A. 14 jaar cel in voor verkrachtingen

Ook stichtte A. brand in zijn cel, waardoor twee afdelingen van zijn inrichting moesten worden ontruimd.



Officier van justitie Nicole Smits had 12 jaar cel geëist voor 'de buitengewoon vernederende verkrachtingen', de rechtbank doet daar nog 2 jaar bovenop. De rechters achten het niet mogelijk tbs op te leggen omdat deskundigen niet hebben kunnen vaststellen of A. leidde aan ziekelijke stoornissen of een gebrekkige ontwikkeling.



Sommige vrouwen werden meermaals verkracht, ook met een mes op de keel. De rechtbank ziet overtuigend bewijs dat het A. was die de vrouwen, twintig tot 26 jaar, 'op uiterst grove en vernederende wijze' heeft verkracht. Hij 'heeft op geen enkel moment stilgestaan bij de gevoelens van de slachtoffers'.



Zijn dna matcht met dna dat op (de kleding van) de slachtoffers is gevonden. Meerdere getuigen herkenden hem van camerabeelden van een telefoonwinkel in Amsterdam-West waar hij de telefoon verkocht die hij van één van zijn slachtoffers had gestolen.



Bruut handelen

De rechtbank verwijt het de illegale Marokkaan dat hij door zijn 'bruut handelen' de jonge vrouwen hun onbezorgde levens heeft afgenomen. De maatschappij moet zo lang mogelijk tegen hem worden beschermd.



Als strafverzwarende factoren tellen de rechters mee dat A. zeer gewelddadig te werk ging; dat de slachtoffers voor hun leven hebben gevreesd en ernstig getraumatiseerd zijn; dat hij zijn seksuele handelingen bij sommige slachtoffers meermaals herhaalde en dat hij in twee gevallen geen condoom gebruikte.



Lees verder: Mustafa A. 'begrijpt aanklachten voor verkrachtingen niet'



De locaties waar de delicten plaatsvonden: