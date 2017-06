Mustafa A. 'begrijpt aanklachten voor 3 verkrachtingen niet'

Zijn advocaat Joost Veltheer had de rechtbank gevraagd de vervolging van A. uit te stellen. Hij zou door ernstige psychiatrische stoornissen niet in staat zijn de aanklachten te begrijpen.



Veltheer zegt het proces ook niet met zijn cliënt te hebben kunnen voorbereiden. A. is al 'enige tijd' onder dwangbehandeling geplaatst in de psychiatrische inrichting waar hij vast zit.



De verdachte maakte dinsdagmorgen bij aanvang van de zitting een zeer afwezige indruk. Hij antwoordde maar mondjesmaat op inleidende vragen van de rechtbank, via de tolk Arabisch.



Verzet

Officier van justitie Nicole Smits verzette zich tegen schorsing van de zaak. Uitstel van een strafzaak omdat de verdachte niet in staat is terecht te staan is 'zeer uitzonderlijk' en moet goed worden onderbouwd, wat volgens Smits niet is gebeurd.



Volgens Smits is de stoornis van A. 'niet onomstotelijk vastgesteld', ook doordat hij 'steevast is blijven weigeren mee te werken aan onderzoek'. Mogelijk 'simuleert' hij de zaak. Hij zou de tolk niet begrijpen én de hele zaak niet.



Een van de rechters merkte op dat kennissen van A. hebben verklaard dat hij Nederlands spreekt. "Bij de politie heeft u lang gedaan alsof u geen Nederlands spreekt. Waarom was dat? Ik zie dat u mij geen antwoord geeft."



De publieke tribune van de rechtszaal is afgeladen met twee van de drie slachtoffers en hun naasten. Het derde slachtoffer kan het niet aan op de zitting aanwezig te zijn.



Drie zaken

A. werd in april vorig jaar gepakt op grond van tips na opsporingsprogramma's. Zijn dna komt overeen met dna van de verkrachter.



Hij zou vorig jaar op 28 januari, 30 januari en 31 januari vrouwen op de fiets hebben gevolgd toen zij na het uitgaan naar huis fietsten, en ze met dreigementen en geweld hebben overmeesterd.



Nekklem

De eerste verkrachting was op de H.J.E. Wenckebachweg in Oost, vlakbij de voormalige Bijlmerbajes.



De verkrachter deed alsof hij per ongeluk met zijn fiets op die van zijn slachtoffer botste. Toen ze hem wilde helpen, trok hij haar de bosjes in. Hij bedreigde haar, nam haar in een nekklem en dwong haar hem oraal te bevredigen.



Een voorbijganger ging er ondertussen met zijn fiets vandoor, waarna de verkrachter op de fiets van zijn slachtoffer vluchtte.



Telefoon verkocht

De tweede vrouw werd in de vroege ochtend van 30 januari 2016 in de lift van haar appartementencomplex in de Maassluisstraat in Nieuw-West op vergelijkbare wijze misbruikt.



Het derde slachtoffer werd de bosjes ingetrokken bij de Sloterplas, bedreigd en verkracht.



Mustafa A. werd uiteindelijk herkend als de man die een telefoon verkocht die hij van zijn tweede slachtoffer had gestolen.



De beelden die in de opsporingsprogramma's van de verkoper van de telefoon waren getoond, leverden meer dan vijftig tips op. Justitie had een beloning van 12.500 euro uitgeloofd.



In de gevangenis stichtte A. brand, waardoor hij zelf gewond raakte. Hij ontkent de verkrachter te zijn.



De locaties waar de delicten plaatsvonden: