Mooie stad achter de duinen bevalt Amsterdammer goed

In het kader van de campagne '30 Days as a Hagenees' verblijft de Amsterdammer de hele maand mei gratis in Den Haag, inclusief stadsfiets, ov-kaart en tips voor Haagse hoogtepunten. Met de actie wil de stad jong talent aantrekken. Uit ruim vierhonderd aanmeldingen werden drie gelukkigen gekozen, onder wie dus Corputty.



Hoe het hem tot nu toe bevalt in Den Haag? "Heel goed!" Hij heeft een vol programma waarbij hij veel Haagse must sees bezoekt, waaronder afgelopen weekend een wedstrijd van ADO. Niet dat hij voetbalfan is hoor, maar toen iedereen in het stadion uit volle borst Oh, oh Den Haag zong, was dat toch een bijzonder moment. En ADO won de wedstrijd, dus de sfeer was goed.



Samenwerken

Als grootste verschil noemt Corputty - naast 'dat platte Haagse accent natuurlijk' - de concurrentie in de creatieve sector waarin hij werkt. "In Amsterdam is het echt een strijd. Hier zie ik dat mensen eerder samenwerken en elkaar helpen."