Mojo: 'Drake was de hele dag al beroerd'

Maandagavond stapte Kim Bloem het podium van de Ziggo Dome op met de mededeling dat Drake niet kon optreden omdat hij ziek was. Fans stonden al uren in de zaal te wachten. Al snel verscheen op Twitter het gerucht dat Drake te veel wiet zou hebben gerookt, maar Bloem zegt in een interview met NRC dat de artiest overdag al beroerd was.



Bloem: "Wat hij precies had, weet ik niet, en dat is ook privé. Er was anderhalve dag gewerkt aan deze show en als je dan ziek bent, is je enige doel om beter te worden en toch te spelen. Er werd een arts bij gehaald en hij kreeg medicijnen, waarmee ze tot het laatste moment hoopten dat het nog goed zou komen. Drake wilde het proberen, maar de arts heeft gezegd dat het niet ging lukken."



Een tweet van onder andere 3FM-producer Beau Ockers werd veel gedeeld. Daarin stond dat een barman had verteld dat Drake backstage aan het overgeven was omdat hij te veel had geblowd. Bloem: "Niemand had toegang tot het kleedkamergebied, ook die barman niet. Dus dit is gewoon stemmingmakerij."



Geld terug vragen

Mensen die woensdagavond niet naar het verplaatste concert kunnen, kunnen via een pagina van Mojo hun kaartje teruggeven en geld terugvragen.



Bloem benadrukt nogmaals dat Drake niet over één nacht ijs gaat, het cancelen van de show kost hem veel geld: "We kunnen wel stellen dat de grootste kostenpost voor Drake is. Als een artiest ziek wordt, hoop je nog dat bepaalde kosten verzekerd zijn. Maar zijn vorige show werd afgelast om productionele redenen, en zoiets is niet verzekerd. Dat geeft wel aan dat hij niet over één nacht ijs gaat: het kost Drake ook ongelooflijk veel geld."



