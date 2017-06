Mogelijk toch doorstart winkeliersvereniging Jan Eef

Duwtje in de rug

Volgens een woordvoerder van stadsdeel West, was er ook van hun kant geen sprake van een politiek spel. "We hebben aangegeven dat we nog een gesprek met de centrale stad aan zouden gaan en dat daar eventueel geld vrijgemaakt zou kunnen worden. Dat gesprek was woensdag, dat wist de buurtorganisatie ook, voor die tijd konden we niet met zekerheid of er geld zou zijn voor een doorstart."



De woordvoerder benadrukt daarbij dat het gaat om een eenmalige donatie. "Dit is echt bedoelt als duwtje in de rug, om een doorstart te kunnen maken. We kunnen niet eeuwig doorgaan met subsidiëren."