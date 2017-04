Mogelijk beelden van mannen die vinger afknipten

Sinds de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, waarbij aandacht aan de ontvoeringszaak werd besteed, heeft de politie tien tips binnen gekregen over de ontvoering.



Onder de tips zit mogelijk zeer bruikbare informatie, meldt de politie. Zo heeft een getuige zich gemeld met camerabeelden van de mogelijke verdachten.



Eerder deze maand werd bekend dat de politie een 29-jarige verdachte heeft aangehouden die verband houdt met de ontvoering.



Sportschool

De man werd op 9 maart op klaarlichte dag op het parkeerterrein van sportschool Health City in Amstelveen uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Later op de dag werd hij zwaargewond in Leiden op straat teruggevonden. In de tussentijd is hij ergens in een ruimte vastgehouden en is een van zijn vingers afgeknipt.