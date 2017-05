Moest Klein Kalfje na aanslag op Martin Kok worden gesloten?

De VVD in stadsdeel Zuid wil antwoord op die vraag, nu uit politieonderzoek blijkt dat het aangetroffen explosief de kracht had van 40 handgranaten.



Op 2 juli vorig jaar trof Kok na een etentje bij Klein Kalfje in zijn auto een bom aan, waarna hij de politie inschakelde. "Dit had doden en gewonden op het terras van restaurant Klein Kalfje kunnen veroorzaken. (...) Bezoekers liepen volstrekt onbewust levensgevaar terwijl ze enkel op het terras zaten", aldus VVD-fractievoorzitter Ronnie Eisenmann uit Zuid.



De VVD vergelijkt de situatie met die na een schietpartij. De burgemeester gaat dan bijna altijd over tot sluiting van een etablissement als er binnen geschoten is. Dat gebeurde ook bij café In The City aan het Kleine-Gartmanplantsoen, dat voor onbepaalde tijd dicht moest nadat er begin februari een handgranaat werd gevonden.



"Is de vondst van een autobom voor de deur van een restaurant waar een crimineel regelmatig komt, reden om tot sluiting van de zaak over te gaan? Zo nee, waarom niet?", wil Eisenmann weten. Ook is hij benieuwd of het restaurant bij de gemeente in beeld is als een verzamelplaats voor criminelen, of dat er vaker criminele incidenten in of rondom de zaak hebben plaats gevonden.



Voor Kok komt het ingrijpen hoe dan ook te laat. Hij werd op 8 december geliquideerd bij seksclub Boccaccio in Laren.



